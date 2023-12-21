Kafkametler'in kayıp mürettebatı aranmaya devam ediyor

Kaynak: İHA
Kafkametler'in kayıp mürettebatı aranmaya devam ediyor
Zonguldak'ta fırtınada batan Kafkametler isimli geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürdüğü bildirilirken mürettebattan iyi haber hala gelmedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Nene Hatun Gemisi'nde toplantı gerçekleştirildi.

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Toplantıya Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Kdz. Ereğli Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile gemi kurtarma ve enkaz kaldırma firmasının letkilileri katıldı. Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatı için devam eden arama kuratrma çalışmalarına yönelik istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

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Vali Hacıbektaşoğlu; toplantı sonrası kayıp denizcilerin yakınları ile bir araya gelerek tüm imkânlar kullanılmak suretiyle ilçe sahili bandında, liman içinde ve batık alanında, karadan ve denizden yürütülen arama faaliyetleri hakkında kendilerine bilgi verdi.

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