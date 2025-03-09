Kafkas Üniversitesi'nde buzağı ölümlerini önlemek için kritik eğitim

Kafkas Üniversitesi'nde, buzağı ölümlerini azaltmak için hayvan yetiştiricilerine eğitimler verilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi. Hayvancılıkta verim kayıplarını ve yüksek maliyetleri önleyecek proje üzerinde çalışmalarını uygulamalı sürdüren Kafkas Üniversitesi'nde, buzağılardaki ishal vakalarında tedavilere ek olarak ozon terapisi uygulandığı bildirildi. Çalıştaya katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Bugünün öğrencileri, yarının çiftçilerine, veteriner hekimlerine, gıda uzmanlarına dönüşecektir; bu nedenle onları geleceğin bilgi ve teknolojileriyle donatmak zorundayız" dedi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "İneklerde Döl Verimi Problemleri ve Buzağı Ölümlerinin Engellenmesi" başlıklı yetiştirici eğitim çalıştayı, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Çalıştaya, Özvar ve Yükseköğretim Kurulu heyetinin yanısıra, akademisyenler, sektör temsilcileri ve bölgedeki hayvan yetiştiricileri katıldı.

Özvar, yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık sektörünün, ekonomik ve stratejik açıdan Türkiye’nin en kritik alanlarından biri olduğunu belirterek, "Tarım ve hayvancılık gıda güvenliğimizin teminatı, istihdamın kaynağı ve sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez bir unsurudur" dedi.

Üniversitelerin bölge insanıyla, üreticileriyle, çalışanlarıyla bir araya gelmelerinin önemine işaret eden Özvar, "Bilhassa Anadolu’da üniversitelerimiz bölge insanlarının sorunlarıyla uğraşmak zorundadır. Üniversitelerin bu illerdeki temel hedefi sadece üniversite kapılarına gelen öğrencilerin eğitim ve öğretimini üstlenmek değil en az onun kadar bölgede yaşayan insanların sorunlarına eğilmeleridir" şeklinde konuştu.

"ÜNİVERSİTE KAPILARI FİL DİŞİ KULELERİNDEN İBARET DEĞİLDİR"

Yetiştiricilere seslenen Özvar, "Üniversite hocalarımız, çalışanlarımız sizlere, bölge insanına hizmet için varlar. Üniversite kapıları fil dişi kulelerinden ibaret değildir. Üniversitelerimizin kapıları yediden yetmişe bütün insanlarımıza açıktır. Çözmek istediğiniz meseleleri net, açık bir şekilde üniversite yönetimleriyle paylaşın" dedi.

Çalıştayın yetiştiricilerle üniversiteler arasındaki kurulan diyaloğun güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Özvar, bölgenin hayvancılık sorunlarına etkili çözümler üretileceğine, buzağı ölümlerinin önüne geçilerek büyük bir başarı hikayesinin yazılacağına ve buradaki başarının diğer illere de örnek teşkil edeceğine inandığını vurguladı.

Bölgede yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Özvar, "Sizin refahınız, bizim refahımızdır. Bu konuda hocalarımız yoğun çaba gösteriyor. Hepsine ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hayvancılıkta yaşanan öncelikli sorunlardan birinin düşük verimlilik olduğuna dikkati çeken Özvar, "Türkiye’de inek başına yıllık süt verimi ortalaması maalesef Avrupa Birliği ortalamasının yarısından azdır. Bu büyük fark, Kars ilimiz de dahil olmak üzere, geleneksel yetiştiricilik yapılan bölgelerde verimliliğin arttırılması gerektiğine işaret etmektedir" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTELER BÖLGESEL KALKINMANIN LOKOMOTİFİ OLMALI"

Diğer bir dikkat çekici sorunun buzağı ölümleri ve döl verimi kayıpları olduğuna işaret eden Özvar, "Kars’ta buzağı ölümleri ve ineklerde döl tutmama nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıp yılda yaklaşık 6,6 milyar lira gibi çok yüksek bir düzeyde. Bu rakamlar, bölge hayvancılığının potansiyelinin önündeki engelleri net bir biçimde ortaya koymaktadır" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, hayvancılık sektöründe karşılaşılan sorunların çözümünde üniversitelere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ederek, "Bulundukları bölgelerin bilgi ve teknoloji merkezleri olan üniversiteler, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın lokomotifi olma görevini üstlenmelidir. Söz konusu proje, bir yandan bölgemizin en büyük sorunu olan buzağı kayıplarının önüne geçmeyi amaçlarken diğer yandan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bilimsel araştırma imkanı sunmakta; bölgede görev yapan veteriner hekimlere yeni bir bakış açısı ve teknik eğitim desteği sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

"DİJİTALLEŞME, TARIM VE HAYVANCILIK EĞİTİMLERİNİN AYRILMAZ PARÇASI OLMALI"

Dijitalleşme, yapay zeka, nesnelerin interneti, hassas tarım, biyoteknoloji, sürdürülebilirlik gibi konuların, tarım ve hayvancılık eğitimlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Özvar, şunları kaydetti:

"Bugünün öğrencileri, yarının çiftçilerine, veteriner hekimlerine, gıda uzmanlarına dönüşecektir; bu nedenle onları geleceğin bilgi ve teknolojileriyle donatmak zorundayız. Fakültelerimizde ve meslek yüksekokullarımızda, teorik derslerin yanı sıra çiftlik stajları, arazi uygulamaları, laboratuvar çalışmaları gibi pratik eğitim unsurlarının artırılmasına kıymet veriyoruz. Yetiştiricilerimizin üniversitemizin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu, ihtiyaç duydukları danışmanlık ve desteği üniversitelerimizden her zaman alabileceklerini bilmeleri bizim açımızdan çok mühimdir."

REKTÖR KAPU: "ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDIK"

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu özellikle son yıllarda Kars'ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan hayvancılık konusuna ağırlık verdiklerini, bu kapsamda önemli ekonomik kayba neden olan döl verimliliği ve buzağı ölümleri konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Kapu ayrıca buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik tedavi süreçlerinde yeni kabul edilen projeleriyle aktif rol alacaklarının bilgisini paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, çalıştayın ardından Beefmaster ve Zavot sığır ırklarının bulunduğu büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

BUZAĞILARA OZON TEDAVİSİ

Yapılan açıklamaya göre, genetik değeri kanıtlanmış ve şimdiye kadar Türkiye'de hiç denenmemiş üstün özellikleri olan etçi bir sığır ırkı Beefmaster’ın dondurulmuş embriyo transferiyle etçi bir sığır ırkının çekirdek sürüsünün oluşturulması amaçlanıyor.

Kafkas Üniversitesi, hayvancılıkta verim kayıplarını ve yüksek maliyetleri önleyecek proje üzerinde çalışmalarını uygulamalı olarak sürdürüyor, bu kapsamda, Türkiye’de yalnızca 2022 yılında, 2 milyon 260 bin buzağının kaybedildiği hesaplanıyor.

Bu kayıpların 2024 yılı fiyatlarıyla ekonomik karşılığı 113 milyar liraya ulaşıyor. Dünyada buzağılama oranının yüzde 90 kabul edilebilir oranlar olarak görülürken Türkiye’de bu oran yüzde 58,32 olarak gerçekleşiyor.

Kafkas Üniversitesi buzağı ölümlerini önlemek için ozon tedavisi uygulaması yapıyor, buzağılardaki ishal vakalarında tedavilere ek olarak ozon terapisi uygulanıyor.