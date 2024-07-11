Kağıda yazılı bir not izleyenlerin gününü güzelleştirdi

Sena Özkan
Kağıda yazılı bir not izleyenlerin gününü güzelleştirdi

Furkan Ünal isimli bir TikTok kullanıcısı, sokakta motivasyon notu verdiği bir kişinin gününü güzelleştirdi. Simit tezgahının yanında oturan gence "Sen çok güçlüsün. Farkına var ve bunu ortaya çıkar" yazılı bir kağıt veren Ünal, o anları gizli kamerayla kaydetti.

Furkan Ünal isimli bir TikTok kullanıcısı, sosyal medyada paylaştığı anlamlı bir video ile izleyenlerin gönlünü fethetti. Ünal, sokakta simit tezgahının yanında oturan bir gence motivasyon notu vererek onun gününü güzelleştirdi. Genç adama "Sen çok güçlüsün. Farkına var ve bunu ortaya çıkar" yazılı bir kağıt veren Ünal, o anları gizli kamerayla kaydetti.

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Ünal'ın arkadaşı tarafından kaydedilen video, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra büyük ilgi gördü. Video, izleyenlere umut ve neşe aşılayarak binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Kullanıcılar, videonun altına yaptıkları yorumlarda bu tür küçük jestlerin ne kadar büyük etkiler yaratabileceğini belirtti.

Furkan Ünal, yaptığı bu jestle sadece bir gencin gününü güzelleştirmekle kalmadı, aynı zamanda izleyenlerin de moralini yükseltti. Sosyal medyada hızla yayılan video, insanların birbirlerine küçük ama anlamlı jestlerle nasıl destek olabileceklerini gösteren güzel bir örnek oldu. Bu tür videolar, sosyal medyanın pozitif ve ilham verici yüzünü temsil etmeye devam ediyor.

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