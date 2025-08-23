Kâğıt atıkları doğada çözünebilir saksıya dönüşecek



BTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Hülya Varlıbaş Başboğa’nın yürütücüsü olduğu "Kâğıt Fabrikası Elek Altı Çamurunun Toprakta Çözünebilir Saksı Üretiminde ve Kalıplı Ambalaj Malzemesi Üretiminde Değerlendirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı tarafından destek almaya hak kazandı. Proje ekibinde BTÜ’den Doç. Dr. Salih Parlak, Doç. Dr. Kamil Erken, Doç. Dr. İbrahim Halil Başboğa, Yozgat Bozok Üniversitesinden ise, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Kılıç bulunuyor. Proje kapsamında ilk etapta Varaka Kâğıt Fabrikası’ndan günlük yaklaşık 60-80 ton kadar açığa çıkan elek altı çamurunun yani atık kâğıt liflerinin, çözünebilir saksı ve kalıplı ambalaja dönüştürülmesi hedefleniyor. Döngüsel ekonomiye dâhil edilecek bu çalışma, doğa dostu olması ile de ön plana çıkıyor.



PLASTİK SİYAH POŞETLERİN YERİNE DOĞA DOSTU SAKSILAR



Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Hülya Varlıbaş Başboğa, "Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı çok sayıda birimde milyonlarca orman ağacı, meyve fidesi, çalı ve benzer çok sayıda bitkilerin çimlendirilmesi, tohumdan veya çelikten çoğaltılması, büyütülmesi ve araziye plantasyonu, plastik siyah renkli poşetlerle yapılıyor. Bu poşetler de doğaya bırakılarak çevre kirliliğine sebep oluyor ve bu plastiğin doğada kaybolması yüzyılları buluyor. Bu proje ile birlikte doğaya zarar veren bu siyah poşetlerin yerine; çimlendirme, çoğaltma ve büyütme işlemlerinin tamamen toprakta çözünen saksılarla yaparak çevre kirliliğini önlenmeyi planladık" dedi.



ÜRÜNÜN ŞEKLİNE GÖRE ÜRETİLEBİLECEK BİYOBOZUNUR AMBALAJLAR



Özellikle makine parçaları ve hassas malzemelerin nakliyesinde güvenli ambalajlara malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Hülya Varlıbaş Başboğa "Projemiz kapsamında saksının yanında ambalaj da ortaya koyacağız. Yine atık kâğıt çamuru ve tekstil sektöründen çıkan atık kenevirlerle ambalaj malzemesi çıkaracağız. Bu malzeme ambalajlanacak ürünün şekline göre üretilebilecek, ürünü tam anlamıyla nakliye ve depolamada koruyabilecek. Bu biyobozunur ambalaj malzememiz firmalar ve ülke için çevre duyarlılığının bir göstergesi de olacak" diye konuştu.



REKTÖR ÇAĞLAR’DAN TEBRİK



BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Üniversite olarak, sürdürülebilirlik ve çevre dostu çözümler üreten çalışmaları her zaman destekliyoruz. Akademisyenlerimizin atık malzemeleri, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürdüğü bu proje, yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda çevresel ve ekonomik anlamda da büyük bir kazanım sağlayacaktır. Proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."