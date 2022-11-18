Bilimsel araştırma: Kağıt bardakla sıcak içecek zararlı

Kağıt bardakta sıcak içeceklerin zararını ortaya koyan araştırma Hindistan’da gerçekleştirildi. Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırmada dikkat çeken tespitler ortaya kondu.

Yapılan araştırmada uzmanlar 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika öylece bekletti. Sonrasında kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında incelemeye tabi tutuldu.

Sonrasında kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı ortaya çıktı. Araştırma ekibinin lideri Sudha Goel, "Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır" şeklinde konuştu.

Uzmanlar zaman içinde düzenli partikül yutulmasının insan sağlığına ciddi etkileri olabileceğini vurguladı. Çalışmanın detayları 'Journal of Hazardous Materials' dergisinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.