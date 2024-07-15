Kâğıt fabrikası yangınında 80 kişi dumandan etkilendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kâğıt fabrikası yangınında 80 kişi dumandan etkilendi

Aydın’ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın 4 gündür devam ediyor. Yangında şu ana kadar 80 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın’ın Söke ilçesindeki Söke Kipaş Kağıt Fabrikası’da Cuma günü yangın çıktı. Fabrikanın geri dönüşüm alanında çıkan yangın 4 gündür devam ediyor. Ekipler karadan ve havadan müdahale ederken yangın büyük bir alana yayıldı.

Yangın söndürme uçak ve helikopteri ile havadan, çok sayıda tanker, TOMA, itfaiye ve orman araçlarıyla da karadan yapılan müdahaleler aralıksız sürerken, 23 ilden de söndürme çalışmalarına destek verildi.

Yangına müdahale devam ederken dumandan çok sayıda kişi etkilendi. Yangında dumandan etkilenenlerin sayısı 4 günde 80’e ulaştı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere sevk etti.

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