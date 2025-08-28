Kâğıt fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

Balıkesir Altıeylül ilçesi hudutlarında yer alan Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan MRS Kağıt Fabrikası’nda yangın çıktı.

Üretim hattında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, fabrikanın çatı bölümüne de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye hızla yönlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, içeriden ve çatıdan gerçekleştirdiği müdahaleyle yangını kısa zamanda kontrol altına aldı. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından fabrikada soğutma işlemleri yapıldı.

Yangında maddi zarar meydana geldi, ancak can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının çıkış sebebinin tespiti için ekipler tarafından araştırma başlatıldı.

