Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar

Kaynak: İHA
Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar

Sivas Divriği'de elektrik direğine çarpan araç adeta kağıt gibi ezildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre kaza Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.Ö.'nin kullandığı 58 AFL 493 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeni ile orta refüjde bulunan ağaca, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada araç adeta kağıt gibi ezildi. Kazaya şahit olanların bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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Araç içerisinde sıkışıp kalan sürücü ve yolcu V.Y. vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk kontrollerinin sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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