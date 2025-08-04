Kağıt toplayıcıları sokak ortasında silahla çatıştı

Olay, gece saat 00.15 civarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesi girişinde meydana geldi.

İddialara göre, bölgedeki bir iş yeri önünde oturan topluluğun yanına gelen bir kişi, kısa süre sonra yanında taşıdığı silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi bedenlerinin çeşitli yerlerinden yaralanırken, sanık kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Bildirim üzerine olay yerine polis ile sağlık personeli sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla sağlık kuruluşuna taşındı. Hastanede tedavi edilen yaralıların ifadelerinde olayı gerçekleştiren kişinin F.T. olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Olay yerinde araştırma yapan ekipler, 2 boş kovan ile bir ateşlenmemiş fişek bulurken, kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı.