Kağıt toplayıcısı çöpte bulduğu altınları polise teslim etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Kağıt toplayıcısı çöpte bulduğu altınları polise teslim etti

Bodrum'da kağıt toplayıcısı Aslan Kalkay, çöpte bulduğu altınları polise teslim etti. Ev temizliğinde yanlışlıkla atıldığı anlaşılan ziynet eşyaları sahibine ulaştırılırken, dürüst vatandaş bir restoranda işe yerleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan Aslan Kalkay, çöp konteynerini ayıklarken içinde ziynet eşyaları bulunan siyah bir poşet buldu. Poşette altınlar olduğunu fark eden Kalkay, hiç tereddüt etmeden buluntuyu Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

SAHİBİNE ULAŞTIRILDI
Yapılan incelemeler sonucunda, ev temizliği sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı anlaşılan değerli eşyalar sahibine iade edildi. Olay, bölge sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

ÖRNEK VATANDAŞ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Dürüstlüğüyle takdir toplayan Aslan Kalkay'ın bu davranışı karşılıksız kalmadı. Polis ekiplerinin girişimiyle Kalkay, bir restoranda işe yerleştirildi. Bu gelişme, toplumda olumlu yankı uyandırdı.

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