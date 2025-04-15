Kağıt toplayıcısı çöpte bulduğu altınları polise teslim etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan Aslan Kalkay, çöp konteynerini ayıklarken içinde ziynet eşyaları bulunan siyah bir poşet buldu. Poşette altınlar olduğunu fark eden Kalkay, hiç tereddüt etmeden buluntuyu Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Yapılan incelemeler sonucunda, ev temizliği sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı anlaşılan değerli eşyalar sahibine iade edildi. Olay, bölge sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

ÖRNEK VATANDAŞ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Dürüstlüğüyle takdir toplayan Aslan Kalkay'ın bu davranışı karşılıksız kalmadı. Polis ekiplerinin girişimiyle Kalkay, bir restoranda işe yerleştirildi. Bu gelişme, toplumda olumlu yankı uyandırdı.