Kağıt üstte durduruldu, denizlerde devam etti: Türkiye'den İsrail'e 456 gemi seferi





İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürerken, Türkiye’den İsrail’e yapılan ticari deniz taşımacılığı devam etti. Ocak–Eylül 2025 döneminde Türkiye’den İsrail limanlarına toplam 456 gemi seferi gerçekleştirildi.

BirGün'den Melisa Ay'ın haberine göre, Türkiye limanlarından İsrail’in Hayfa Limanı’na 302, Aşdod Limanı’na ise 154 sefer yapıldı. Akdeniz Bölgesi’ndeki limanlar, bu dönemde Türkiye-İsrail hattındaki yük taşımacılığının merkezinde yer aldı.

İskenderun Limanı, 9 ayda 130 gemiyle İsrail’e en fazla sefer gerçeleştiren liman oldu. İskenderun’u 103 seferle Mersin takip etti. İzmir Aliağa Nemrut Limanı’ndan Hayfa ve Aşdod limanlarına toplam 80 gemi hareket etti. Kocaeli Körfezi’ndeki sanayi limanlarından ise 45 gemi doğrudan İsrail’e gitti.

Yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen 456 seferin 176’sını konteyner gemileri, 118’ini genel yük gemileri, 79’unu Ro-Ro gemileri, 35’ini dökme yük gemileri, 30’unu tankerler oluşturdu.



TİCARETİN RESMEN DURDUĞU AÇIKLANMIŞTI!



Seferlerin büyük kısmının, off-shore merkezli ve kolay bayraklı gemiler olduğu saptandı. Bu kapsamda limanlardan 110 Panama bayraklı, 98 Liberya bayraklı, Marshall Adaları ve Kamerun bayraklı onlarca gemi İsrail’e hareket etti.

Türkiye, İsrail’le ticareti “resmen” durdurduğunu açıklamasına karşın 8 ayrı Türkiye bayraklı geminin de Hayfa ve Aşdod limanlarına sefer yaptığı tespit edildi.