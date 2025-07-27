Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2025 / 00:01

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2025 yılı 2 dönem Talatpaşa - Mehmet Akif Ersoy - Gürsel Mahalleleri yolların bakım - onarım yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/1126058

1-İdarenin a) Adı : KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2122956828 - 2122950113 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : 2025 yılı 2 dönem Talatpaşa - Mehmet Akif Ersoy - Gürsel Mahalleleri yolların bakım - onarım yapılması işi b) Niteliği, türü ve miktarı : 6.900 m2 MEVCUT PARKETAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI( KUM BEDELİ DAHİL) 11.150 m2 DOĞAL PARKE TAŞI,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ vb. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Talatpaşa - Mehmet Akif Ersoy - Gürsel Mahalleleri ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.08.2025 - 14:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ENCÜMEN TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan (A) V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması. 0,11891894% 0,14689987% 2 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,58796805% 0,72631347% 3 Toplama taşla 200 dozlu çimento harcı ile taş duvar yapılması nakliye dahil 0,6815881% 0,84196177% 3 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü bet. par. taşı ile döş. kap. yapılması 28,83663256% 35,62172257% 5 Mevcut parketaşı ile döşeme yapılması( kum bedeli dahil) 14,80137694% 18,28405387% 5 Stabilize hazırlanması ve makine ile serilmesi 0,2256308% 0,27872041% 2 Doğal parke taşı,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi 6,98145757% 8,62415346% 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı FEN 014 : BETON BORDÜR YAPILMASI VE DÖŞENMESİ 3 FEN 020 : YAĞMUR OLUĞU DÖŞENMESİ ( 40 cm eninde) 4 FEN 045/1: ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ (DÖKÜM DAHİL) 4 FEN 111 : ŞEV TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 2 FEN 154 : 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL KAPLI NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI ( h = 8 cm ) 4 FEN 177/3 : MİNERAL BORDÜRLÜ KENDİNDEN BABALI BETON SINIR ELEMANI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ(70X15X30X50) (NAKLİYE DAHİL) 3 YFZ.01: PARKE TAŞININ SÖKÜLMESİ, NAKLİ VE İDARE MALI TAŞ İLE DÖŞEME YAPILMASI (0-3 M2 ye kadar). 5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.