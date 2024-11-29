Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 / 00:01

KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

2025 yılı Kağıthane ilçesi dahilindeki mabet yerlerinin bakım - onarım yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1622748

1-İdarenin a) Adı : KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2122956828 - 2122950113 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : 2025 yılı Kağıthane ilçesi dahilindeki mabet yerlerinin bakım - onarım yapılması işi b) Niteliği, türü ve miktarı : 15000 kg ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 800 m2 CAMİ HALISI DÖŞENMESİ (SAFLI CAMİ HALISI) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kağıthane ilçesi dahilindeki mabet yerleri ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ENCÜMEN TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’’de yer alan (B) III. Grup : Bina İşleri , benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu ( asgari ve azami oranlar )

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı 6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa olan, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 1,22946253% 1,51874784% 1 Ac1 sınıf 21 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 1,66156988% 2,0525275% 2 Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) 2,33670816% 2,88652184% 2 250/400 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması 2,2501913% 2,77964808% 2 basit dövme demir işlerinin yapılıp yerine konması 2,42459166% 2,99508381% 2 demir imalatın 1 kat antipas 2 kat yağlı boyayla boyanması 2,28976816% 2,82853714% 2 dışta-içte çıplak beton veya ince sıva üze.astar çek. termoplastik reçine esaslı boya yapılması (dış cephe) 2,95864219% 3,65479329% 3 saten alçı sıvası, perdah alçısı ve perlitli sıva ile sıva yapılması(5mm kalınlığında) 2,10305408% 2,59789033% 2 5 cm kalınlığında 500 kg çimento dz şap yapımı 1,53817599% 1,90009975% 1 renklı mermer plaklar ıle merdıven basamağı kaplaması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) yapma 2,09000124% 2,58176624% 2 10 cm.hafif gazbeton teçhizatsız g2 sınıfı duvar blok. ile duv. yapılması 1,69617105% 2,09527012% 2 17.5 cm.hafif gazbeton teçhizatsız g2 sınıfı duvar blok. ile duv. yapılması 2,61792977% 3,23391325% 3 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması 1,59762495% 1,9735367% 1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: FEN 043: Yatay delikli fabrika tuğlası (19*19*13.5 cm) ile 250 dozlu çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması: 3 puan

FEN 046 Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması: 5 puan

FEN 219: Eski sent.ve plastik boyalı yüzeylere astar çekilerek 2kat yarı mat su bazlı plastik boya yapılması (iç cephe) : 4 puan

FEN 261: Granit seramik karolarla döşeme kaplaması : 3 puan

FEN 268: Granit seramik karolarla fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması : 5 puan

FEN 322: Cami halısı döşenmesi (saflı cami halısı) : 5 puan

Söz konusu iş kalemleri için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %105 aralığında (%85 ve %105 dahil) kalması durumunda iş kalemi için şartnamede belirtilen puan verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 - %105 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. (Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (Altı) hane dikkate alınacaktır.)

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.