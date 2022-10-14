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Tünelde yok artık dedirten olay. Yolu kapatıp, meşalelerle eğlence yaptılar

İstanbul Kağıthane'de bu da olur mu dedirten olay. Asker eğlencesi için konvoy yapan gençler, tüneli trafiğe kapatıp, meşale yaktı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:51
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Kağıthane tünelinde yok artık dedirten olay. Yolu kapatıp, meşalelerle eğlence yaptılar

Tünelde yok artık dedirten olay. Yolu kapatıp, meşalelerle eğlence yaptılar
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Kağıthane'de asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarıyla Kağıthane Taksim Tüneli'ni kapattı. Araçlarından inerek meşale yakan kişiler, polis ekiplerinin geldiğini görünce araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.


Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Taksim Tüneli'nde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup arkadaş, otomobillerini durdurup aşağı inerek meşale yakarken, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya attı. Bu sırada tünel trafiği dururken, polis ekiplerinin geldiğini gören grup, hemen oradan uzaklaştı. Kısa bir süre kapanan tünel trafiği normale dönerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.(DHA)

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