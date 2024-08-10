Kağıthane'de 13 katlı binada yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kağıthane'de 13 katlı binada yangın

Kağıthane'de 13 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, bina sakinlerinin kendi çabalarıyla dışarı çıkmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saat 07.00 civarında Hamidiye Mahallesi, Osmangazi Caddesi'nde gerçekleşti. Çatıda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı ve alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alarak trafiği durdururken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Müdahale sırasında çatıdan düşen odun parçaları bir otomobile zarar verdi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

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