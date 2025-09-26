Kağıthane’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu

Yangın, 04.00 civarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre sokakta bulunan içerik sağlayıcısı bir medya kuruluşuna ait 5 katlı yapının giriş katında yer alan üretim ve koli bandı deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın ve bin metrekarelik deponun içinde yer alan malzemelerin de etkisiyle yangın süratle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden olmak üzere birçok itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede emniyet önlemi alırken yoğun dumanın sokağı sardığı yangını, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çaba sonucu kontrol altına aldı.

Ekipler yangını kontrol altına almak için yapının dört bir tarafından alev alev yanan binaya müdahale etti. Bunun için binanın kepenkleri ve camları da kesilerek kapalı alandaki alevlere su ve köpükle müdahalede bulunuldu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma faaliyeti yaptı. Yangın tamamen söndürülürken yapıda zarar meydana geldi.