Kağıthane’de erkek arkadaşına sokak ortasında saldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kağıthane’de bir kadın kendisini aldattığını iddia ederek erkek arkadaşına sokak ortasında saldırdı. Erkek arkadaşının gitmesine izin vermeyen kadın, tekme tokat atarak kavga etti. Yaşanan arbede anbean kameraya kaydedildi.

Olay, saat 00.45 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın erkek arkadaşının kendisine yalan söyleyerek başka kadınla buluştuğunu öğrendi. Kadın sokakta erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Kağıthane’de aldattığını iddia ettiği arkadaşına sokak ortasında saldırdı

Giderek büyüyen tartışmada, "Bırakmayacağım etrafına bak rezil. Niye yaptın bana bunu" diyerek bağırdı. Sesleri duyan vatandaşlar balkona çıkıp çifte müdahale etmeye çalıştı ancak öfkelenen kadın sakinleşmedi. "Ne yaptım ben sana, sen böyle yapınca mı oluyor" diyerek bağırmaya devam etti.

Kağıthane’de aldattığını iddia ettiği arkadaşına sokak ortasında saldırdı

MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDILAR

Erkek arkadaşının gitmesine izin vermeyen kadın, "Ne bekliyorsun? Yalanlarla dolanlarla bardaki kadınların yanına mı gideceksin" diyerek tekme attı. Kadının gitmesine izin vermemesi ve çekiştirmesi üzerine adam da "Ne yapıyorsun, bırak" diyerek defalarca bağırıp kaçmaya çalıştı.

Kağıthane’de aldattığını iddia ettiği arkadaşına sokak ortasında saldırdı

Ancak kadın onu tutarak gitmesine izin vermeyince aralarında arbede yaşandı. Çift ardından bu şekilde yokuş aşağıya giderek gözden kayboldu. Yaşananları ise mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kağıthane’de aldattığını iddia ettiği arkadaşına sokak ortasında saldırdı

Kağıthane’de aldattığını iddia ettiği arkadaşına sokak ortasında saldırdı

Kağıthane’de aldattığını iddia ettiği arkadaşına sokak ortasında saldırdı

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