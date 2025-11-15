Kağıthane'de hareket halindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Sürücü, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Cendere Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Aracın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Sürücü aracını yol kenarına çekerek indi. Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden sürücü başarılı olamadı. Araç alev alev yandı. İhbar edilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin alev alev yanması cep telefonu ile görüntülendi.