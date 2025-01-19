Kağıthane’de çekiciyi yakalamak için nefes nefese koştu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kağıthane'de yasak yere park eden sürücü, çekicinin aracını götürdüğünü görünce metrelerce koştu. Nefes nefese kalan sürücü sonunda çekiciyi durdurdu ve aracını kurtardı. Olay anı, araç ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde aracını yasak yere park eden Volkan ismindeki sürücü, bankaya giderek işlemlerini yapmaya başladı. O sırada gelen trafik çekicisinin otomobilini çektiğini gören sürücü işlemini bırakarak bankadan çıktı.

Kağıthane’de çekiciyi yakalamak için nefes nefese koştu

Çekilen aracını kurtarmak için metrelerce koşan ve bağıran sürücü, yorulunca yolda park halinde olan hafif ticari aracın şoföründen yardım istedi. Bir süre sonra çekiciyi durduran adam, aracını indirtti. Maratonu andıran o koşu ise hem araç hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane’de çekiciyi yakalamak için nefes nefese koştu

'KOŞTUM, BAĞIRDIM ARACI İNDİRDİLER'

Olayla ilgili konuşan Volkan isimli sürücüsü, "Para çekmeye gittim. 1 dakika sürmedi. Allahtan orada bekleyen ilaç aracı vardı. Geldim hemen koştum arkasından aracı bıraktı. Bayağı koştum, bağırdım da duyunca da durdular. Ben koşarak gittim, ilaççı kardeş sağ olsun. Çekiciye indir dedim aracı indirdiö dedi.

Kağıthane’de çekiciyi yakalamak için nefes nefese koştu

Kağıthane’de çekiciyi yakalamak için nefes nefese koştu

Kağıthane’de çekiciyi yakalamak için nefes nefese koştu

Kağıthane’de çekiciyi yakalamak için nefes nefese koştu

Kağıthane’de çekiciyi yakalamak için nefes nefese koştu

Kağıthane’de çekiciyi yakalamak için nefes nefese koştu

Kağıthane’de çekiciyi yakalamak için nefes nefese koştu

Kağıthane’de çekiciyi yakalamak için nefes nefese koştu

Son Haberler
Plastik hammaddesi yüklü TIR alev topuna döndü
Plastik hammaddesi yüklü TIR alev topuna döndü
Bursa’da yoğun sisten göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metre
Yoğun sisten göz gözü görmüyor!
Ankara'da sular çekilince ortaya çıktı
Ankara'da sular çekilince ortaya çıktı
İsrailli Bakan'dan 'ateşkes' istifası
İsrailli Bakan'dan 'ateşkes' istifası
Kocasının sevgilisine benzetti evire çevire dövdü
Kocasının sevgilisine benzetti evire çevire dövdü