Kağıthane’de çekiçli maganda dehşeti! Otomobilin önünü kestiler camları kırıp darbettiler

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte aracıyla seyreden ErcanKızılaslan'ın önü, daha önce husumet yaşadığı ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişiler tarafından kesildi.

Araçtan inen saldırganlar, önce Kızılaslan'ı darp etti, ardından çekiç ve sopalarla saldırdı.

Saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını kırdı.

Çevredekilerin müdahalesine rağmen saldırganlar, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Ercan Kızılaslan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Ayrıca, saldırganların geçtiğimiz ay da Kızılaslan'a saldırdığı öğrenildi.

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