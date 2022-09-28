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Genç kadın kendini kurtaran polise kafa atıp burnunu kırdı, cezaevini boyladı

Kağıthane'de ev geç geldiği iddiasıyla kardeşi tarafından dövülen genç kadın polis kurtardı. İşte o kadın polise kafa atıp, burnunu kırdı. Kadın tutuklanarak, cezaevine gönderildi

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 12:44
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Kağıthane'de dayak yiyen kadını polisler kurtardı ama işte o kadın polise kafa atarak, burnunu kırdıkardeşlerinin elinden kurtardılar.

Genç kadın kendini kurtaran polise kafa atıp burnunu kırdı, cezaevini boyladı
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Olay haziran ayında yaşandı ama görüntüleri yeni ortaya çıktı.Kağıthane’de eve geç geldiği için önce kardeşini, sonra da yeğenini darp eden iki kardeş, ihbara gelen polislerden birinin kafasına yumruk atıp diğerinin de boğazını sıktı. Gözaltına alınan iki şahıs, aracın aynasını tekme atarak kırarken, polisin kurtardığı kadın ise hastanede kafa atarak memurun burnunu kırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, gözaltına alınan 1’i kadın 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddiaya göre, Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde geçtiğimiz haziran ayında saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, Ümit Ç. (41) ve Ünal Ç. (33) isimli iki kardeş, “Eve neden geç geliyorsun?” diyerek kardeşleri Gülbahar Ç. (39) ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra iki şahıs, kardeşlerini odaya kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca darp etti. Kardeşlerinin elinden kurtulan Gülbahar Ç., polis ekiplerini arayarak kardeşleri tarafından sırayla ve sürekli olarak darba uğradığını söyleyip yardım istedi.


POLİSE KAFASINA YUMRUK ATIP BOĞAZINI SIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Gülbahar Ç.’yi ve kızı Cemre G.’yi polis aracına alarak hastaneye götürmek istedi. Bu sırada Gülbahar Ç.’nin kızı da polis ekiplerine dayılarının onu da darp ettiğini söyledi. Cemre G.'nin kendisini darbedenin dayısı Ümit Ç. olduğunu söylediği sırada Ümit Ç. polise, “Sen bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?” deyip küfür ederek yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı kullanarak şahısları etkisiz getirmeye çalıştı. O esnada diğer kardeş Ünal Ç. biber gazı sıkan polisin boğazını sıkarak yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri telsizden takviye ekip talebinde bulundu.



BABALARI TUTTU MEMURLARI ÇOCUKLARI SALDIRDI
Ekipler olay yerinde gelirken, o esnada aşırı alkollü oldukları iddia edilen saldırgan iki kardeş Ümit Ç. ve Ünal Ç. polis memurlarına yumruk atmaya devam ederek polis aracının aynasını kırdı ve ağır hakaretler savurmayı sürdürdü. Kavga esnasında evden çıkan şahısların babası Mehmet Ali Ç. (75) 2 polis memurunu kollarından tutmaya çalışırken, oğulları da polisleri darbetti. Bir süre sonra takviye ekiplerin gelmesi üzerine şahıslar orantılı güç kullanılarak tek tek etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan memurların üniformalarında ise yırtıklar oluştu. Gözaltına alınan Ümit Ç., polis otosunda kafasını cama vurarak ve aracı kullanan memura tekmeler savurarak kazaya sebebiyet vermeye çalıştı.



POLİSİN KURTARDIĞI KADIN POLİSE KAFA ATIP BURNUNU KIRDI
Öte yandan şahıslar, hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken, polisin ağabeylerinin elinden kurtardığı Gülbahar Ç., taşkınlık çıkartmaya başladı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı kadın, memura kafa atarak burnunu kırdı. Burnundan çatlak oluştuğu belirlenen polis memuru iş göremez raporu alırken, 1’i kadın 3 şahıs ise işlemlerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette “görevli memura mukavemet”, “görevli memura darp” ve “kamu malına zarar” suçlarından adli işlemleri yapılan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

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