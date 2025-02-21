Kâğıthane’de dereye uçmaktan son anda kurtuldu

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kağıthane Erbap Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle yokuş aşağıya inen Abdulkadir Çapkın'ın aracı kaymaya başladı. Freni tutmayan sürücü, park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından sürücü hafif şekilde başından yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çapkın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, sürücünün araca çarpmasaydı dereye uçacağı öğrenilirken, kaza olası bir facianın önüne geçti.

"ÇARPTIĞI ARAÇ DURDURMASA DEREYE KADAR UÇACAKTI"

Orhan Demir, "Arkadaş tepeden aşağıya inmeye çalışmış. Zincir olsa da freni tutmazdı. Freni tutmayınca önce arkadaki arabaya vurdu. Zaten o durdurmuş. Durdurmasa dereye kadar uçacaktı. Arkadaşın kafasında kanama var, ambulansla götürdüler. Durumu ağır değil, maddi hasar var. Yokuştan iniyordu" dedi.