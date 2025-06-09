Kağıthane'de el bombalı saldırıya 9 tutuklama

Kaynak: ANKA
Kağıthane'de el bombalı saldırıya 9 tutuklama

Kağıthane'de bir işyerine 27 Mayıs'ta düzenlenen el bombalı saldırıyla ilgili düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kağıthanede bir işyerine motosikletle gelen iki kişi el bombalı saldırı düzenledi. Saldırıdan sonra kaçan şüphelilere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin ev ve işyerlerinde 2 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son Haberler
Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem! (9 Haziran 2025)
Kütahya'da deprem!
Hakem Ziyech, Türkiye'ye mi dönüyor? Süper Lig devine önerildi
Hakem Ziyech, Türkiye'ye mi dönüyor? Süper Lig devine önerildi
Yaz mevsiminin korkulu rüyası! Yeni tür kene, 30'dan fazla hastalık etkeni taşıyor
Yaz mevsiminin korkulu rüyası! Yeni türü 30'dan fazla hastalık etkeni taşıyor
Berke Özer, Galatasaray transferi için konuştu
Berke Özer, Galatasaray transferi için konuştu
Daha az su daha fazla üretim! Tarımda yeni dönem
Daha az su daha fazla üretim! Tarımda yeni dönem