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Kağıthane’de feci ölüm

Kağıthane'de cadde üzerinde bulunan trafoya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elektrik akımına kapıldı. Olayda ağır yaralanan yurttaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 08:23
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Kağıthane’de girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı yaşamını yitirdi

Kağıthane’de feci ölüm
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Olay, 31 Ekim Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Yeşilce mahallesi, Çelik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre trafoda meydana gelen patlamanın ardından sokağa çıkan mahalle sakinleri, trafodan yaralı bir kişinin çıktığını gördü.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, yaralının acı içinde ambulans beklediği anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(AA)

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