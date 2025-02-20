Kağıthane'de kar çalışmaları sürüyor

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla belediye ekipleri, 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Kağıthane Belediyesi, karla mücadele için 9 adet tuzlama aracı, 28 adet kamyonet, 21 adet iş makinesi ve 280 personel, kar ve buzlanmaya karşı sahada aktif olarak görev yapıyor. Ayrıca, 10 bin ton tuz stoğu ile yolların güvenliği sağlanıyor.

ÖNCELİK ANA ARTERLER VE ACİL HİZMETLERDE

Belediye ekipleri, ana arterler, toplu taşıma güzergahları, hastaneler, itfaiye ve polis merkezlerine giden yolları öncelikli olarak açıyor. Özellikle doğum yapacak kadınlar, kronik hastalığı olanlar ve acil ameliyat gereken vatandaşlar için ulaşımın kesintisiz sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlılar ve engellilerin acil ihtiyaçları da ivedilikle karşılanacak.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanlarını da karla mücadele tedbirleri kapsamında unutmadı. Sokak hayvanları için belirlenen besleme noktalarına mama ve su bırakma işlemi, kar yağışı nedeniyle daha sık aralıklarla gerçekleştiriliyor. Böylece, soğuk havalarda sokakta kalan canların da aç kalmaması sağlanıyor.

VATANDAŞLARA UYARILAR

Kağıthane Belediyesi yetkilileri, vatandaşları olası kar yağışı ve buzlanma durumlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle yaya ve sürücülerin, belediye ekiplerinin çalışmalarına destek olmak için daha duyarlı davranmaları istendi.