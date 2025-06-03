Kağıthane’de korku dolu anlar! Araç bomba gibi patladı

Kaynak: DHA

Kağıthane'de Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda kaza yapan bir otomobil alev aldı.

Sürücünün yaralandığı kazada, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza saat 22.00 sıralarında Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı.

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Yaralı sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkarken, aracın motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YANGIN KAMERADA

Aracın alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (

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