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Kağıthane’de lüks araca silahlı saldırı: 1 ölü

Kağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks otomobile motosikletle gelen maskeli iki kişi kurşun yağdırdı. İki kişinin olduğu otomobilde sürücü Bayram D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 04:04
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Kağıthane’de lüks araca silahlı saldırı: 1 ölü

Kağıthane’de lüks araca silahlı saldırı: 1 ölü
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Olay, saat 23.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İmrahor Caddesi üzerinde lüks aracıla seyir halinde olan Bayram D. kırmızı ışıkta durdu. Kırmızı ışıkta duran otomobile motosikletle yanaşan kar maskeli iki kişi kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan sürücü Bayram D. yaralı olarak kaçmaya çalıştı. Otomobille karşı şeride geçen Bayram D. refüje çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bayram D.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilde olan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve otomobilde incelemelerde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram D. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden geldikleri motosikletle kaçan maskeli iki kişiyi polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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