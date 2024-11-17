Kağıthane'de markette patlama paniği

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir markette meydana gelen patlama, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan markette, tezgahın arkasında yer alan elektrikli ısıtıcı, çakmak gazına temas etmesi sonucunda alev aldı. Olay esnasında market sahibine yardım eden Emir Efe Güner, patlama anını yara almadan atlattı. Güner, durumu kontrol altına almak için can havliyle tezgahın arkasından çıkarak dışarı fırladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.