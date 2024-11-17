Kağıthane'de markette patlama paniği

Kaynak: DHA
Kağıthane'de markette patlama paniği

Kağıthane'de bir markette çakmak gazı ile elektrikli ısıtıcının teması sonucu patlama meydana geldi. Emir Efe Güner yaralanmadan kurtuldu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir markette meydana gelen patlama, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan markette, tezgahın arkasında yer alan elektrikli ısıtıcı, çakmak gazına temas etmesi sonucunda alev aldı. Olay esnasında market sahibine yardım eden Emir Efe Güner, patlama anını yara almadan atlattı. Güner, durumu kontrol altına almak için can havliyle tezgahın arkasından çıkarak dışarı fırladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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