Kağıthane’de mini kaza! Elektrikli otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı

Kaynak: İHA
Kağıthane’de mini kaza! Elektrikli otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı

Kağıthane'de elektrikli mini otomobilin kontrolünü kaybeden kadın sürücü, park halindeki araca vurduktan sonra kaldırıma çarptı ve aracı yan yattı.

Kağıthane'de elektrikli mini otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kadın sürücü, park halindeki araca ardından ise kaldırıma çarptı. Kazadan sonra otomobil devrilirken, sürücü ve yanındaki arkadaşı araçta sıkıştı. Kadınlar itfaiye ekipleri tarafından kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Tarabya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın sürücü arkadaşıyla birlikte çocuğunu okula bıraktıktan sonra yola çıktı. Elektrikli mini otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı. Daha sonra panik olan kadın sürücü kaldırıma çarpınca otomobil devrildi. Kadın sürücü ve arkadaşı devrilen otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobile sıkışan kadınlar kurtarıldı. Hafif yaralı olarak otomobilden çıkarılan kadınlar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Öte yandan, kadın sürücünün otomobili kaldırıma çarptığı ardından aracın devrildiği güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Zheng Qinwen'ten tarihi başarı
Zheng Qinwen'ten tarihi başarı
Mendy, Manchester City'ye açtığı davayı kazandı
Mendy, Manchester City'ye açtığı davayı kazandı
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında flaş gelişme
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında flaş gelişme
İrlanda futbolunu ikiye bölen gerginlik film oluyor
İrlanda futbolunu ikiye bölen gerginlik film oluyor
Golf dünyası Trump ve Musk'tan medet umuyor
Golf dünyası Trump ve Musk'tan medet umuyor