Kâğıthane’de motosiklet yayaya çarptı

Kaza, Ortabayır Talatpaşa Caddesi'nde saat 09.20 sıralarında meydana geldi. M.Y. K'nın kullandığı motosikletle caddede yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, yaya için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulans gelene kadar yolda bekletilen yaya, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı ve yayanın yola savrulduğu anlar yer alıyor. Kazayı görenler hemen yardıma koşuyor.

Motosikletteki yolcu B.A, "Motorla geliyorduk. Yaya olan arkadaş buradan aniden çıktı ve sol tarafa hiç bakmıyordu. Mecburen çarptı. Yapacak bir şey yoktu ve çarptı. Mesafe çok kısaydı, duramadı. Soluna bakmadan çıktı. Bilinçsizce yola çıkmasından dolayı motor çarptı" dedi.

'YAYA ÖNÜME ATLADI: GÖREMEDİM'

Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü M.Y.Kof, "Yaya hiç soluna bakmadan önüme atladı. Ben de duramadım" diye konuştu.