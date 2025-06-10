Kağıthane’de öfkeli yumruk! Araç camı tuzla buz oldu

Olay, 30 Mayıs Cuma günü saat 03.00 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sokağa giren bir grup arasında tartışma çıktı. Grup bir süre yürüdükten sonra içlerinden bir kişinin arkadaşıyla tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada arkasını dönen kişi, yumruk atarak sokakta park halinde bulunan 34 GCL 482 plakalı otomobilin arka camını patlattı. Çıkan kavganın ardından grup sokaktan ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLIK SANDI KAVGA ÇIKTI

Olayın ardından komşularının haber vermesi üzerine aşağı inen Fatih Ene, aracının arka camının kırıldığını gördü. Hırsızlık yapıldığını düşünen Ene, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini izledi. Aracının camının kavga eden gruptaki bir kişi tarafından yumrukla patlatıldığını gören Ene, emniyete giderek şikayetçi oldu.

'TEK YUMRUKLA CAMI KIRDI'

Olayla ilgili konuşan Fatih Ene, " Biz gece saat 03.00- 04.00 sıralarında telefonumun çalması üzerine eşimle uyandık. Komşularımız aşağı inmemizi söyledi. İndiğimizde aracın arka camımın yumruklanarak kırıldığını gördük. Kamera kayıtlarını incelediğimizde aracımıza yumruk atarak camını kırmalarına neden olmuşlar ve çekip gitmişler. 2-3 arkadaş birbirleriyle tartışmaya giriyor. Onunla olan tartışmasında karşısındakine atak yapamayınca aracıma yumruk vurarak kırmış. Tek yumrukla aracımın camını indirmiş. Biz bu durumdan şikayetçiyiz, maddi zararımız var. Yaklaşık 10 bin lira zararım var. Bu arkadaşın ortaya çıkıp ifade vermesini sorgulanmasını istiyorum. Belki daha önce de başka bir suçtan dolayı sorun yaşatmıştır. Bu sorunun çözülmesini istiyorum" dedi.