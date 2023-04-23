Kağıthane’de otoyolda duran otomobile çarpıp kaçtı: 1 ölü

Kağıthane, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu’nda seyir halindeyken kazaya karışan otomobiline bakmak için duran sürücü, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kağıthane’de otoyolda duran otomobile çarpıp kaçtı: 1 ölü

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kağıthane, Hasdal-Okmeydanı Bağlantısı Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, araçla Hasdal yönünde seyir halinde olan sürücü O. A., otoyolda plakası henüz öğrenilemeyen bir araçla maddi hasarlı kaza geçirdi. Otomobil Sürücüsü O.A. isimli şahıs, sol şeritte durarak aracına bakmak için indi. Arkadan gelen plakası öğrenilemeyen başka bir araç, önce otomobile ardından da sürücü O.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan O. A. Ağır yaralanırken otomobile ve sürücüye çarpan araç sürücüsü, aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü O.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan araç sürücüleri araçlarıyla birlikte olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin kamera kayıtlarından kaçan araçları tespit etme çalışmaları sürüyor. (İHA)

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