Kağıthane’de silahlı saldırı: Husumetlisini başından vurdu

Kaynak: DHA
Kağıthane’de silahlı saldırı: Husumetlisini başından vurdu

Kağıthane'de yaşanan olayda, Ömer Faruk Yıldız, sokakta karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık’ı başından vurdu.

Ağır yaralanan Işık yoğun bakımda tedavi altına alınırken, kısa sürede yakalanan Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ağustos Çarşamba akşamı Sakızağacı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız bir motosikletle caddede dolaşan 23 yaşındaki Ömer Faruk Yıldız, 22 yaşındaki husumetlisi Yakup Işık ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yıldız, koşarak gelip Işık’a tekme attıktan sonra silahıyla başına ateş etti ve olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Durumu ağır

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Başından yaralanan Yakup Işık’a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, Işık ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Işık’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırgan Ömer Faruk Yıldız’ın yerini kısa sürede tespit etti ve yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Yıldız, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç geçmişi kabarmış

Ömer Faruk Yıldız’ın, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurma ve 6 motosiklet hırsızlığı suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Yakup Işık’ın ağır yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine vurduğu, vatandaşların araya girmeye çalıştığı, Yıldız’ın motosikletin bölmesinden silahı aldığı, silahı gören vatandaşların koşarak uzaklaştığı, Yıldız’ın silahıyla Işık’a doğru ateş etmeye çalıştığı, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı ve kısa süre sonra koşarak geri dönüp Işık’a tekme atıp başına ateş ederek hızla uzaklaştığı görülüyor.

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