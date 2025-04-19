Kağıthane'de 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı yapıldı

Türkiye genelindeki 583 AK Partili belediyede ay sonuna kadar sürecek program, belediye başkanlarının mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek projeleri değerlendirmesini ve ihtiyaçlara çözüm üretmesini amaçlıyor.

Kağıthane’de Ferman Caddesi’ndeki Şehit Hakan Telli Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, Merkez, Nurtepe ve Hamidiye mahallelerine yapılan yatırımlar anlatıldı, vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Erkan Yıldırım, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Belediyenin çalışmaları tanıtım filmiyle başladı, ardından Öztekin konuşma yaptı.

Öztekin, üç mahallede 62 proje hayata geçirdiklerini, yeni okul projelerinin önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirtti. Çocuklardan engellilere her kesime hitap eden projeler ürettiklerini vurgulayan Öztekin, prestij caddeleri, yeşil alanlar ve sosyal alanlar oluşturduklarını ifade etti. Ramazan’da 16 binden fazla vatandaşa ulaşıldığını, etkinliklere 100 binden fazla kişinin katıldığını söyledi. Vatandaşların sorularını yanıtlayan Öztekin, talepler için birim müdürlerine anında talimat verdi.

Öztekin, programın vatandaşların görüşleriyle hizmet süreçlerini şekillendirdiğini belirterek, “Kağıthane’yi daha yaşanabilir kılmak için ortak akıl oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti’nin yerel yönetim anlayışıyla Kağıthane’yi Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz” dedi.

Mustafa Demir ise konuşmasında, AK Parti belediyeciliği ile CHP belediyeciliği arasındaki farkı vurguladı. İstanbul’un geçmişte lalelerle anıldığını, ancak şimdi çöp, çukur ve çamurla anıldığını söyleyerek, “Kağıthane Belediyesi güzel bir örnek. İstanbul’un hak ettiği hizmeti yeniden sunacağız” dedi.

Etkinlikte vatandaşlara istek pusulaları dağıtıldı; iskan, yol, trafik, başıboş hayvanlar, çiçek, süs bitkileri ve sokak lambası talepleri öne çıktı. Muhtarlar da görüşlerini paylaştı. Belediye yetkilileri, talepler için yerinde çözüm üretti. İlçede proje kapsamında 5 farklı noktada daha benzer buluşmalar yapılacak.