Kağıthane'deki silahlı saldırının ayrıntıları netleşti: 3 saldırgan 2,5 saat içinde Bulgaristan'a kaçtı

Kaynak: ANKA
Kağıthane'deki silahlı saldırının ayrıntıları netleşti: 3 saldırgan 2,5 saat içinde Bulgaristan'a kaçtı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Filistinli iş insanı F.M.'ye yönelik silahlı saldırının detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından kaçan saldırganların izini kaybettirerek Bulgaristan'a geçtiği bildirildi.

Olayın Detayları ve Şüphelilerin Kaçışı

18 Ağustos Pazar günü saat 22.30 sularında, Kağıthane'nin Osmangazi Mahallesi Havran Sokak'ta gerçekleşen saldırıda, Filistinli iş insanı F.M. ve Türk koruması E.K. yaralandı, direksiyon başındaki Filistinli A.A.E.Q. ise hayatını kaybetti. Maskeli saldırganlar, bir başka araçla yaklaşarak, susturucu takılı silahla ateş açtı. Saldırganlar, olayın ardından 3 farklı araç kullanarak izlerini kaybettirip, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçtılar. Şüphelilerin Filistin asıllı İsrail vatandaşları olduğu öğrenildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Silahlar

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırganların kaçmasına yardım eden 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. olarak tespit edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 2 silah ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Filistinli iş insanı F.M. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Koruma E.K.'nın ise bilincinin açık olduğu ifade edildi. Yapılan güvenlik kamera incelemelerinde, şüphelilerin kaçarken 3 araç değiştirdikleri ve silah kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin kaçışının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın derinleştirilmesi ve uluslararası işbirliğiyle yakalanmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

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