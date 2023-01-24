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İstanbul Havalimanı metrosunda 'Kanal İstanbul' detayı. Açılışını Erdoğan yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane istasyonunun girişinde yer alan İstanbul haritasında yer alan ‘Kanal İstanbul’ detayı dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 01:33
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Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda 'Kanal İstanbul' detayı

İstanbul Havalimanı metrosunda 'Kanal İstanbul' detayı. Açılışını Erdoğan yapmıştı
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İstanbul Havalimanı ile Kağıthane arasında hizmet verecek metro hattı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Erdoğan, metro hattının bir ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

İlk etabı 34 kilometre uzunluğunda olan metro hattı Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)- Arnavutköy ilçelerinden geçiyor. Metro hattında toplam 9 istasyon bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hattın günlük 800 bin yolcuya hizmet vereceğini duyurdu.

KANAL İSTANBUL DETAYI

Metro hattının Kağıthane istasyonunda dikkat çekici bir detay yer aldı.

İstasyon girişine konulan İstanbul haritasında, yıllardır bilim insanları ve kamuoyu tarafından kente getireceği ağır yük ve kent ekolojisine vereceği zarar nedeniyle tepki çeken Kanal İstanbul projesinin de yer aldığı görüldü.

ERDOĞAN “ER GEÇ YAPILACAK” DEMİŞTİ

Hattın açılışında konuşan Erdoğan, "asrın projesi" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un er geç yapılacağını söylemişti.

Erdoğan şunları kaydetmişti:

"Kanal İstanbul projesini er ya da geç ülkemize kazandıracağız. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, metrosuz, yolsuz, şehirsiz bir İstanbul olacaktı. İnşallah Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak hem Boğaz’ın yükünü hafifleteceğiz. Şimdiden altyapısını oluşturmaya başladığımız bu projeyi er -geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız."

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