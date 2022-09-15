Kağızman SYDV alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kağızman SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere sosyal yardım inceleme görevlisi olan 4 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
En az lisans mezunu olmak
18 – 50 yaş aralığında olmak
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak
Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adli sicil kaydı
İkametgah
Sağlık raporu
Kimlik fotokopisi
Ehliyet
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