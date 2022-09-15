Kağızman SYDV alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kağızman SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere sosyal yardım inceleme görevlisi olan 4 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

En az lisans mezunu olmak

18 – 50 yaş aralığında olmak

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak

Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adli sicil kaydı

İkametgah

Sağlık raporu

Kimlik fotokopisi

Ehliyet