Kahire İletişim Merkezi’nde yangın! Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahire İletişim Merkezi’nde yangın! Ölü ve yaralılar var

Mısır’ın başkenti Kahire’de iletişim merkezinde nedeni henüz öğrenilemeyen bir yangın çıktı. Alevlerin her tarafı sardığı yangında acil durum planları devreye sokuldu. 4 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Kahire'de bir iletişim merkezinde çıkan yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kahire Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangının söndürülmesinin ardından, yeniden alevlenmelere karşı binada soğutma çalışmalarına başladığı duyuruldu. Yangın nedeniyle bazı telekomünikasyon hizmetlerinde geçici kesintiler yaşandığı kaydedildi.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iletişim ve internet altyapısındaki ani kesintiler nedeniyle bazı uçuşların kalkış saatlerinde sınırlı gecikmeler yaşandığı aktarıldı. Bakanlık, onaylı acil durum planının devreye alındığını, tüm uçuşların iptal edilmeden gerçekleşmesi için gerekli koordinasyonun sağlandığını duyurdu.

Kahire İletişim Merkezi’nde yangın! Ölü ve yaralılar var

Kahire İletişim Merkezi’nde yangın! Ölü ve yaralılar var

Kahire İletişim Merkezi’nde yangın! Ölü ve yaralılar var

Kahire İletişim Merkezi’nde yangın! Ölü ve yaralılar var

Kahire İletişim Merkezi’nde yangın! Ölü ve yaralılar var

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