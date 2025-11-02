Yirmi yıldan uzun süredir hazırlıkları süren Büyük Mısır Müzesi, dün düzenlenen törenle resmen açıldı. Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında ‘dördüncü piramit’ olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi’nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 79 ülkeden resmi heyetlerin bulunduğu törende 39 ülkenin kral, prens, devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil edildiği bildirildi.

Giza Piramitlerine 2 kilometre mesafede inşa edilen Büyük Mısır Müzesi, 4 Kasım’dan itibaren ziyarete açılacak.