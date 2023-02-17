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Kahkaha Çiçeği’nin sindirim sistemine yararları nelerdir?

Aslında onu hemen hepimiz tanıyoruz ama adı böyle olunca pek bileniniz yok. Oysa özellikle sindirim yolu rahatsızlıkları birebir gideriyor. İşte Kahkaha Çiçeği ile ilgili bilinmeyenler ve bedenimize faydaları...

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 08:41
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Kahkaha Çiçeği’nin yararları

Kahkaha Çiçeği’nin sindirim sistemine yararları nelerdir?
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Kahkaha çiçeğinin bir diğer adı petunya. Çitsarmaşıkgiller ailesine ait bir çiçek. Anavatanı Arjantin. Sarı, pembe, beyaz, turuncu, lila, kırmızı, mor gibi pek çok değişik renkte bulunuyor.

KAHKAHA ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Özellikle yaz mevsimin rengarenk açan çiçekleri ve hoş kokusu ile benzersiz güzelliğe sahip. Bakımı zor bir çiçek değil. Ekildiği zaman kendi kendine gelişir. Saksıda yetişen kahkaha çiçeği; dört mevsim kalıcıdır.

KAHKAHA ÇİÇEĞİ FAYDALARI

Kabızlık problemine çözümdür.

Safra kesesi salgısını çoğaltır.

Sindirim sisteminin sürekli çalışmasına destek olarak, hazmı kolaylaştırır.

Bağırsak ve mide hastalıkları için yararlıdır.

Kahkaha çiçeğinin faydaları bu şekilde olmakla beraber yine de uzman birine danışmadan tüketilmemesi tavsiye edilir.

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