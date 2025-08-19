Kahraman eski uzman çavuşlar için tarihi adım: Devletin kalbinde yoğun mesai!

Fatih KARAMAN - TOKAT / YENİÇAĞ

Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, kahraman silah arkadaşları adına yürüttüğü mücadelede Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü ile kritik temaslarda bulundu.

İlk görüşme, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Niyazi Acar ile gerçekleşti. Burada eski uzman çavuşların, infaz koruma memuru olarak devlet hizmetine yeniden kazandırılması konusu masaya yatırıldı. Görüşmenin samimi ve çözüm odaklı geçtiğini belirten Gündeşli, “Bu mesele bir bireysel hak arayışı değil; yüzlerce kahramanın geleceğini ilgilendiren toplumsal bir mesele” sözleriyle dikkat çekti.

Ardından yapılan ikinci görüşmede, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım ile bir araya gelindi. Burada da aynı konu gündeme taşındı; uzman çavuşların yıllarca sahada kazandığı tecrübenin, yeniden devletin hizmetine sunulması gerektiği vurgulandı.

TOPLUMUN VİCDANINDA KARŞILIĞI VAR

Eski uzman çavuşların mücadelesi sadece resmi makamlarla sınırlı kalmıyor. Kamuoyunda da büyük yankı bulan bu hak arayışı, sosyal medyada #EskiUzmanÇavuşlaraSahipÇık etiketiyle gündem olmaya devam ediyor.

Bu çağrı, hem devletin tecrübeli personel ihtiyacına dikkat çekiyor hem de yıllarca vatan için ter döken, canını ortaya koyan kahramanlara “devlet sahip çıkmalı” mesajı veriyor.

“BU DAVA VATAN DAVASIDIR”

Gündeşli’nin yürüttüğü bu kararlı duruş, sadece eski silah arkadaşlarının değil; aynı zamanda milletin vicdanında yer bulan bir hak mücadelesi. Çünkü bu mesele, yalnızca iş ve istihdam değil, şerefli üniformayı onurla taşıyan kahramanların devletin şefkatli elini hissetme meselesidir.

Devletin kalbinde yürütülen bu kritik temaslar, yakın zamanda sonuçlanırsa, binlerce kahramanın hayatında yeni bir sayfa açılacak.