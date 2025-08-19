Kahraman eski uzman çavuşlar için tarihi adım: Devletin kalbinde yoğun mesai!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kahraman eski uzman çavuşlar için tarihi adım: Devletin kalbinde yoğun mesai!

Vatanın en zor coğrafyalarında, Suriye’den Güneydoğu’ya kadar, terörle mücadelenin en ön saflarında görev yapan Eski Uzman Çavuşlar, bugün devlet kapısında istihdam hakkı için seslerini yükseltiyor.

Fatih KARAMAN - TOKAT / YENİÇAĞ

Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, kahraman silah arkadaşları adına yürüttüğü mücadelede Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü ile kritik temaslarda bulundu.

İlk görüşme, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Niyazi Acar ile gerçekleşti. Burada eski uzman çavuşların, infaz koruma memuru olarak devlet hizmetine yeniden kazandırılması konusu masaya yatırıldı. Görüşmenin samimi ve çözüm odaklı geçtiğini belirten Gündeşli, “Bu mesele bir bireysel hak arayışı değil; yüzlerce kahramanın geleceğini ilgilendiren toplumsal bir mesele” sözleriyle dikkat çekti.

Ardından yapılan ikinci görüşmede, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım ile bir araya gelindi. Burada da aynı konu gündeme taşındı; uzman çavuşların yıllarca sahada kazandığı tecrübenin, yeniden devletin hizmetine sunulması gerektiği vurgulandı.

TOPLUMUN VİCDANINDA KARŞILIĞI VAR

Eski uzman çavuşların mücadelesi sadece resmi makamlarla sınırlı kalmıyor. Kamuoyunda da büyük yankı bulan bu hak arayışı, sosyal medyada #EskiUzmanÇavuşlaraSahipÇık etiketiyle gündem olmaya devam ediyor.

Bu çağrı, hem devletin tecrübeli personel ihtiyacına dikkat çekiyor hem de yıllarca vatan için ter döken, canını ortaya koyan kahramanlara “devlet sahip çıkmalı” mesajı veriyor.

“BU DAVA VATAN DAVASIDIR”

Gündeşli’nin yürüttüğü bu kararlı duruş, sadece eski silah arkadaşlarının değil; aynı zamanda milletin vicdanında yer bulan bir hak mücadelesi. Çünkü bu mesele, yalnızca iş ve istihdam değil, şerefli üniformayı onurla taşıyan kahramanların devletin şefkatli elini hissetme meselesidir.

Devletin kalbinde yürütülen bu kritik temaslar, yakın zamanda sonuçlanırsa, binlerce kahramanın hayatında yeni bir sayfa açılacak.

Son Haberler
Sosyal medya yayıncısı 'Jrokez', son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal medya yayıncısı 'Jrokez', son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye’yi sarsan cinayet! Firari kadın sahte kimlikle yakalandı: Eşini öldürüp küvette 9 ay saklamıştı
Firari kadın sahte kimlikle yakalandı
Arda Kardeşler'e sürpriz görev! Süper Lig'de 0, Avrupa'da 1
Arda Kardeşler'e sürpriz görev! Süper Lig'de 0, Avrupa'da 1
Semedo'dan Vitor Pereira itirafı! Mourinho ve Benfica detayı
Semedo'dan Vitor Pereira itirafı! Mourinho ve Benfica detayı
Aksaray’da ağaç kıyımına vatandaşlardan büyük tepki!
Aksaray’da ağaç kıyımına vatandaşlardan büyük tepki!