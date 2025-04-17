Kahraman köpek Buford! Arizona’da kaybolan 2 yaşındaki çocuğu evinden 11 km uzakta buldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

ABD’nin Arizona eyaletinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, “Buford” adlı köpeğin rehberliği sayesinde bulundu.

Yerel polis, çocuğun 15 Nisan Salı sabahı Seligman bölgesinde, evinden yaklaşık 11 km uzaklıkta Buford ile birlikte olduğunu açıkladı.

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Buford’un sahibi Scotty Dunton , köpeğini sabah saatlerinde sarı saçlı ve pijamalı bir çocukla yürürken gördüğünü belirtti. Çocuğu hemen evine alarak, su ve yiyecek verdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Kurtarma operasyonunun ardından kahraman ilan edilen Buford , ödül olarak 2 kilogram antrikotla ödüllendirildi .

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6 yaşındaki köpeğin koruyucu içgüdüsünün , çocuğun hayatta kalmasında büyük rol oynadığı düşünülüyor.

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Kahraman köpek Buford! Arizona’da kaybolan 2 yaşındaki çocuğu 11 km uzakta buldu

Kahraman köpek Buford! Arizona’da kaybolan 2 yaşındaki çocuğu 11 km uzakta buldu

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