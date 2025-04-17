Kahraman köpek Buford! Arizona’da kaybolan 2 yaşındaki çocuğu evinden 11 km uzakta buldu

Yerel polis, çocuğun 15 Nisan Salı sabahı Seligman bölgesinde, evinden yaklaşık 11 km uzaklıkta Buford ile birlikte olduğunu açıkladı.

Buford’un sahibi Scotty Dunton , köpeğini sabah saatlerinde sarı saçlı ve pijamalı bir çocukla yürürken gördüğünü belirtti. Çocuğu hemen evine alarak, su ve yiyecek verdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kurtarma operasyonunun ardından kahraman ilan edilen Buford , ödül olarak 2 kilogram antrikotla ödüllendirildi .

6 yaşındaki köpeğin koruyucu içgüdüsünün , çocuğun hayatta kalmasında büyük rol oynadığı düşünülüyor.