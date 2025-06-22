Kahraman motosikletçiden mucize kurtarış! Yolda yürürken boğazına kaçtı: Herkes bunu mutlaka öğrenmeli

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto sokağında gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, yolda yürürken boğazına şeker kaçan kişi nefes almakta güçlük çekmeye başladı.

O esnada durumu fark eden bir motosiklet sürücüsü, motosikletini durdurarak hemen müdahale etti.

Heimlich manevrası hayat kurtardı

Sürücü, Heimlich manevrasıyla kişinin boğazındaki şekeri çıkarmayı başardı.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Boğazına şeker kaçan kişiye yardım eden motosiklet sürücüsü Burak Yılmaz, olayı şöyle anlattı:

"Yoldan geçiyordum, vatandaşın boğazında şeker gibi bir cisim kalmış. Ben de hemen durdum ve Heimlich manevrası yaparak onu kurtardım. Su aldım, verdim yani vatandaşlık görevimi yaptım. Ambulansı ben çağıracaktım, benden önce çağıran da oldu. Vatandaş reddetti, baktık durumu iyiydi, geri yoluma gittim" diye konuştu.

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