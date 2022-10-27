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Kahraman polis yanan araçta hayat kurtardı

Samsun'da bariyere çarptıktan sonra takla atıp alev alev yanmaya başlayan kamyonetin sürücüsünü mesai bitiminde evine giden bir polis diri diri yanmaktan kurtarıldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 06:28
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Kahraman polis yanan araçta hayat kurtardı

Kahraman polis yanan araçta hayat kurtardı
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İHA'nın haberine göre, kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi, Kıran Mahallesi Çevre Yolu üzerinde, saat 22.45 sıralarında meydana geldi. 55 AIB 581 plakalı transit kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetinin kaybetti. Orta refüjdeki bariyere çarpıp takla atan araç sürüklenmeye başladı.

Kaza sonrası kamyonet alev alarak yanmaya başladı. O sırada görev dönüşü evine giden bir polis memuru yanan aracın içindeki sürücüyü çıkartarak mutlak bir ölümden kurtardı.

Kamyonet alev alev yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Polis, sürücünün kimliğini tespit etme çalışması başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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