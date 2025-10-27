FRENLER TUTMADI, SÜRÜCÜ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olay, Güven Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Safranbolu Belediyesine ait, Ali Yılmaz yönetimindeki 78 ACD 593 plakalı halk otobüsü, Safranbolu-Karabük seferini yapmaktaydı. Otobüsün fren sistemi, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden devre dışı kaldı. Frenlerin işe yaramadığını fark eden sürücü, önündeki araçlara zincirleme çarpışmayı önlemek amacıyla son bir manevrayla otobüsü köprü duvarına doğru yönlendirdi.

OTOBÜS DUVARA ÇARPARAK DURDU

Otobüs, duvara çarparak güçlükle durabildi. Neyse ki, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrasında otobüsten güvenle tahliye edilen yolcular, belediye tarafından derhal tahsis edilen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, araç içi güvenlik kamerası tarafından tüm detaylarıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün ani refleksle direksiyonu duvara kırarak, trafikteki diğer araçları da kapsayabilecek muhtemel bir zincirleme kazayı başarıyla önlediği açıkça görülüyor. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme süreci başlatıldı.



