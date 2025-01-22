Kahraman temizlikçi 4 kişilik aileyi ölümden kurtardı. "Katlarda yangın tüpleri yoktu alarm çalışmıyordu"

76 kişiye mezar olan Grand Kartal Oteli'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Neçirvan Öner çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Neçirvan Öner "Yüzüme bir maske aldım, maskeyi ıslatıp içeri girdim. Çocuk sesleri geliyordu. Yanıma 2 çocuk aldım. Çocukların ailesine de arkamdan ışık tutarak, 'beni takip edin' dedim. 2,5-3 dakika ben o dumanın içinde kaldım. Dışarı çıktığımda aileyi direkt ambulans görevlilerine teslim ettim" dedi.

"Sonra içeri tekrar gidip bakacaktım" diyen Öner "Çünkü daha sesler geliyordu ilk kattan. Sonra benim başım dönmeye başladı. Fenalaştım, dışarı çıktım. Yan binaya geçtim. Biraz soluklanayım dedim. Dumandan zehirlenmişim. Arkadaşım gelmese, beni öyle fark etmese belki ben şu an burada yaşıyor olmayacaktım. Beni sırtına aldı, ambulansa taşıdı" diye konuştu.

HAYATINI KURTARDIĞI KİŞİNİN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Otel içerisinde insanların dumandan yollarını bulamadıklarını ifade eden Öner, "Bizim şu an gördüğümüz ön yüz. Arka yüze hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Arka yüzde onlarca insan öldü." ifadelerini kullandı.

Öner, otelde yangına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek, "Düzgün bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor." dedi.

Öner, otelin en üst katında kalan bir misafire aşağıdan bağırarak yönlendirmelerde bulunduklarını ve ardından itfaiye tarafından kurtarıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İtfaiyenin geldiğini söyledim, çarşafları ıslatıp kapının kenarlarına ve altına koymasını istedim. Hiçbir şekilde boşluk olmaması gerektiğini anlattım, adam dediğimi yaptı. Bugün hastanede bana ne dedi biliyor musunuz? 'Ben yaşıyorsam bu canı sana borçluyum, hiçbir önlem yoktu, benim çocuklarım olmasaydı ben de kendimi aşağı atacaktım' dedi. İtfaiye tarafından sepetle alındılar onlar."