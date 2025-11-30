Gaziantep'te seyir halindeki hafif ticari araç bir anda yanmaya başladı. O an olay yerinde bulunan bir ceza infaz kurumu personeli yanan araçta bulunan 5 kişilik aileyi tahliye etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kahraman personelle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ceza infaz kurumu personelini tebrik eden tunç şunları söyledi:

“Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir hâlindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”