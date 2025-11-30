Gaziantep'te seyir halindeki hafif ticari araç bir anda yanmaya başladı. O an olay yerinde bulunan bir ceza infaz kurumu personeli yanan araçta bulunan 5 kişilik aileyi tahliye etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kahraman personelle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ceza infaz kurumu personelini tebrik eden tunç şunları söyledi:

“Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir hâlindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

Kahraman! Yanan araçtan 5 kişilik aileyi kurtardı - Resim : 1