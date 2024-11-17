Çırpanoğlu: "Halkımızla birebir iletişim kurarak sorunlara doğrudan müdahale ediyoruz"

Çırpanoğlu, "Mahalle ziyaretlerimizle vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyor, ihtiyaçlara hızlı çözümler üretiyoruz. Halkımızla birebir iletişim kurarak sorunlara doğrudan müdahale ediyor ve tüm mahallelerimize eşit hizmet sunma anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, İmrendi Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çırpanoğlu talep ve önerileri dinledi. Sohbet havasında geçen ziyarette Çırpanoğlu, Belediye'nin projelerini ve çalışmalarını anlattı.

Mahalle ziyaretlerinin önemli olduğunu söyleyen Çırpanoğlu,“Mahalle ziyaretlerimizle vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyor, ihtiyaçlara hızlı çözümler üretiyoruz. Halkımızla birebir iletişim kurarak sorunlara doğrudan müdahale ediyor ve tüm mahallelerimize eşit hizmet sunma anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu ziyaretlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz” diye konuştu.