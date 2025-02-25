Kahramankazan Belediyesi’nde en düşük maaş belli oldu

Kahramankazan Belediyesi personeli ile toplantıda bir araya gelen Başkan Çırpanoğlu, personele yeni yılda uygulanacak maaş zammına ilişkin bilgi verdi. Düzenlemeye göre, en düşük işçi maaşı asgari ücretin yüzde 48 oranında artırılarak 32 bin 756 TL olarak belirlenirken, sahada beden işçisi olarak görev yapan personelin en düşük maaşı ise 40 bin TL olarak açıklandı.

Başkan Çırpanoğlu, yaptığı açıklamada, imkanlar el verdiği sürece kurum kaynaklarını personele aktarmaya devam edeceklerini vurguladı. Çalışanların emeklerinin karşılığını alması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirten Başkan Çırpanoğlu, zam oranının tüm emekçi çalışanlar için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

PERSONEL MEMNUNİYETİ ÖNCELİKLİ

Kahramankazan Belediyesi olarak personel memnuniyetini ön planda tutan bir politika sergileyeceklerini vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, “Personeli memnun eden bir başkan benim gözümde en başarılı ve güçlü başkandır. Bu anlamda özellikle sahada zorlu koşullarda çalışan beden işçilerimizin maaşlarının 40 bin TL’ye yükselterek personellerimizin emeklerinin bizler için değerli olduğunu gösterdik. İnşallah önümüzdeki süreçte personelin motivasyonunu artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Zam kararını büyük bir memnuniyetle karşılayan personel de Başkan Çırpanoğlu'na teşekkür etti.