YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu, 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu yıl "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyoruz" etkinliğiyle kutladı. Yüzlerce gazi, öğrenci ve protokol üyesi, milletin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinde canını feda eden kahramanları anmak için bir araya geldi.

BANDO EŞLİĞİNDE KAHRAMANLIK YOLU

Program, Tayfun Gürsoy Parkı'ndan başlayan ve 104 gazi, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir araya getiren "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyoruz" yürüyüşüyle başladı. Büyükşehir Belediyesi Bando takımı eşliğinde gerçekleşen bu anlamlı yürüyüş, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yürüyüşün ardından, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Vali Muammer Erol başta olmak üzere, Garnizon Komutanı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekili ve çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan geniş bir protokol katılım gösterdi. Törende, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

"GAZİLİK, VATAN İÇİN CAN VEREN ŞEHİTLERİN MİRASIDIR"

Törende konuşan Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, "Gazilik; yalnızca bir unvan değil, milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesidir" ifadelerini kullandı. Şahin, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e gazi unvanının verilişinin 104. Yıldönümünü kutluyor, ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum" diyerek sözlerini noktaladı. Şahin ayrıca, "Terörsüz Türkiye" idealinin, gelecek nesillere daha aydınlık bir vatan bırakmak anlamına geldiğini vurguladı.

GAZİLER ONURUNA ÖĞLE YEMEĞİ

19 Eylül Gaziler Günü programı, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyelerinin gaziler derneklerine yaptığı ziyaretlerle devam etti. Gün, Gaziler onuruna verilen öğle yemeği ile son buldu.